Адвокат вернул статус

Кировский райсуд Уфы признал незаконным лишение бывшего вице-президента Адвокатской палаты (АП) Башкирии Рима Ахмадуллина статуса адвоката. Поводом для возбуждения дисциплинарного производства, в частности, стала критика господином Ахмадуллиным нецелевого расходования средств АП. Вынося решение, судья Зульфия Рамазанова посчитала «заслуживающими внимания» доводы Рима Ахмадуллина о нарушении принципа беспристрастности при вынесении решения о лишении его адвокатского статуса. В АП намерены подать апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал незаконными заключение квалификационной комиссии и решение совета АП

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Суд признал незаконными заключение квалификационной комиссии и решение совета АП

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Зульфия Рамазанова удовлетворила иск Рима Ахмадуллина к АП и признала незаконными заключение квалификационной комиссии и решение совета палаты о привлечении господина Ахмадуллина к дисциплинарной ответственности, а также обязала восстановить истцу статус адвоката.

В июне совет палаты лишил Рима Ахмадуллина адвокатского статуса на пять лет за нарушение ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Кодекса профессиональной этики адвоката. Основанием стало распоряжение врио президента АП Ильшата Махмутова на основании поступивших обращений президента АП (с 2020 года по июль текущего года) Артура Насырова и адвоката Алсу Зайдуллиной, представлявшей интересы палаты по иску бывшего руководителя Гильдии российских адвокатов в Башкирии Валеха Аббасова. Господин Аббасов оспаривал лишение своего адвокатского статуса, которое произошло в 2020 году, а Рим Ахмадуллин выступал в суде в качестве его защитника. В марте этого года кассационная инстанция, а до этого Верховный суд Башкирии и Кировский райсуд, отказали Валеху Аббасову в восстановлении статуса.

Когда решение вступило в силу, Адвокатская палата, которая была ответчиком по делу, обратилась в Кировский райсуд с заявлением к господину Аббасову о возмещении судебных расходов в размере около 200 тыс. руб., из которых 100 тыс. руб. — на оплату услуг представителей. Возражая в суде, Рим Ахмадуллин указал, что договор с адвокатами был «составлен для вида и имеет явные признаки притворности, при этом его целью в данном случае является получение гарантированного взыскания, а впоследствии и возмещения Аббасовым понесенных ответчиком необоснованных расходов и незаконно растраченных средств», при этом стоимость услуг «является необоснованной, чрезмерной, неразумной и завышенной». Кировский райсуд Уфы согласился с доводами господина Ахмадуллина о неразумности, чрезмерности предъявленных к взысканию судебных расходов и снизил сумму до 45 тыс. руб.

Совет палаты счел утверждения адвоката о заключении притворного договора, о совершении растраты и нецелевого расходования денег организации некорректными, умаляющими честь и достоинство адвокатуры.

Кировский райсуд, рассматривая иск Рима Ахмадуллина, отметил, что имеются достаточные основания сомневаться в беспристрастности, объективности и справедливости некоторых членов совета палаты, принимавших участие в заседании при рассмотрении дисциплинарного производства в отношении истца. Также Зульфия Рамазанова назвала «заслуживающими внимания» доводы господина Ахмадуллина о прямой заинтересованности при рассмотрении дисциплинарного производства.

Прекращение статуса адвоката является крайней мерой дисциплинарной ответственности в случае грубого нарушения Кодекса профессиональной этики либо при неоднократном нарушении, говорится в решении. По мнению судьи, вмененный Риму Ахмадуллину дисциплинарный проступок не является достаточным основанием для прекращения адвокатского статуса.

Зульфия Рамазанова учла также, что истец получал награды за свою адвокатскую работу. Госпожа Рамазанова приняла во внимание и то, что при рассмотрении дела о взыскании судебных расходов суд на основании доводов господина Ахмадуллина снизил сумму взыскания.

Рим Ахмадуллин решению суда не удивился, назвав его в разговоре с «Ъ-Уфа» «ожидаемым». Ранее он отмечал, что АП пытается оказать на него давление, как на активного защитника адвокатов, которых незаконно лишали адвокатского статуса.

Господина Ахмадуллина и раньше лишали статуса адвоката. В прошлом году совет палаты принял такое решение на основании того, что юрист вовремя не представил заявление о зачете времени, потраченного на повышение профессионального уровня. Федеральная палата адвокатов тогда заменила ему дисциплинарную меру на замечание.

Вице-президент АП Дмитрий Киселев сообщил «Ъ-Уфа», что Адвокатская палата с решением райсуда не согласна и намерена его обжаловать. «К сожалению, имеет место негативная практика, фактически подменяющая полномочия совета адвокатских палат. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» предусматривает возможность обжалования в суде решения совета адвокатских палат по прекращению статуса адвоката. В таких случаях суды обязаны рассматривать процедуру дисциплинарного производства на соответствие федеральному закону и Кодексу профессиональной этики адвоката, а не по существу самого нарушения и тем более не оценивать меры наказания либо ее соразмерности», — прокомментировал господин Киселев.

Венера Хисамова