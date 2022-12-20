Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смерть в ходе СВО доказали в суде

В Уфе установлен факт гибели военнослужащего во время спецоперации на Украине

Суд Уфы по заявлению военного прокурора признал факт гибели майора-контрактника в ходе выполнения боевой задачи на Украине. Тело 45-летнего военнослужащего было обнаружено 6 марта после артиллерийского обстрела. Его останки не попали в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ, поскольку «КамАЗ», перевозивший тела погибших, был уничтожен в ходе другого артобстрела. Признание факта гибели в ходе СВО необходимо для получения предусмотренных законодательством выплат родственниками военнослужащего. Таким образом, супруга погибшего Наталья Низамова добилась возможности получить 5 млн руб. из федерального и 2 млн руб. из регионального бюджетов. Как сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, количество подобных дел установить невозможно, так как решения по ним обычно не публикуются в интернете, а статистика не ведется.

Грузовик, который вез тела погибших, был уничтожен во время артобстрела

Грузовик, который вез тела погибших, был уничтожен во время артобстрела

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Грузовик, который вез тела погибших, был уничтожен во время артобстрела

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военный прокурор Тоцкого гарнизона выступал в Демском райсуде Уфы в защиту прав и законных интересов госпожи Низамовой. Ее муж проходил службу в части, дислоцированной в селе Тоцкое Второе (Оренбургская область) в должности начальника продовольственной службы тыла. В 2022 году майор-контрактник получил приказ и «в составе своего подразделения убыл на территорию Украины для участия в специальной военной операции».

Надзорное ведомство установило, что военнослужащий погиб 6 марта, после того как противник произвел артиллерийский обстрел позиций. Тело майора было передано в полевой морг, после чего отправлено на территорию России. Однако грузовик «КамАЗ», который перевозил останки погибших, также попал под артобстрел и был уничтожен. Данные обстоятельства подтверждаются выписками из приказов командира войсковой части, где служил погибший, объяснениями капитана, старшего лейтенанта, прапорщика, младшего сержанта, капитана, старшего лейтенанта и старшего радиотелефониста, говорится в материалах дела.

Начальник филиала ФГКУ «111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны РФ доложил, что труп супруга Натальи Низамовой в медицинское учреждение не поступал и не исследовался.

Начальник управления отдела ЗАГС администрации Тоцкого района сообщил родственникам военнослужащего, что свидетельство о регистрации смерти не может быть выдано «ввиду непредоставления медицинского свидетельства о смерти».

Подтверждение факта смерти было необходимо для исключения погибшего майора из списков личного состава части, а также «для реализации его супругой и иными родственниками социальных прав и гарантий», для вступления в наследство, отмечается в деле.

Согласно указу президента Владимира Путина, в случае гибели участника спецоперации его семья получает единовременную выплату в размере 5 млн руб. из федерального бюджета. В Башкирии действуют региональные единовременные выплаты семьям погибших военнослужащих в размере 2 млн руб.

За получением господдержки члены семьи имеют право обратиться в течение трех лет с момента гибели участника спецоперации, говорится в указе главы Башкирии Радия Хабирова.

Суд пришел к выводу, что гибель военнослужащего в ходе выполнения боевой задачи на Украине подтверждена материалами дела.

Отметим, по данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, в районных судах республики за 11 месяцев текущего года рассмотрено 115 дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Однако установить, сколько из этих дел касается погибших в ходе специальной военной операции, невозможно, поскольку тексты судебных актов, вынесенных по таким делам, как правило, не подлежат размещению в интернете, а статистика не ведется, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе.

Адвокат Роман Петров прогнозирует, что количество подобных дел в будущем возрастет из-за необходимости подтверждения факта гибели военнослужащих в зоне проведения российской спецоперации на Украине для того, чтобы их родственники могли получить выплаты, положенные по законодательству: «Ранее рассматривались аналогичные дела, доверители просили признать погибших родственников участниками антитеррористической операции в ходе второй чеченской кампании. Однако, как правило, такие дела рассматривают гарнизонные суды».

Карина Мамаева, Влада Шипилова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...