Смерть в ходе СВО доказали в суде

Суд Уфы по заявлению военного прокурора признал факт гибели майора-контрактника в ходе выполнения боевой задачи на Украине. Тело 45-летнего военнослужащего было обнаружено 6 марта после артиллерийского обстрела. Его останки не попали в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ, поскольку «КамАЗ», перевозивший тела погибших, был уничтожен в ходе другого артобстрела. Признание факта гибели в ходе СВО необходимо для получения предусмотренных законодательством выплат родственниками военнослужащего. Таким образом, супруга погибшего Наталья Низамова добилась возможности получить 5 млн руб. из федерального и 2 млн руб. из регионального бюджетов. Как сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, количество подобных дел установить невозможно, так как решения по ним обычно не публикуются в интернете, а статистика не ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовик, который вез тела погибших, был уничтожен во время артобстрела

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Грузовик, который вез тела погибших, был уничтожен во время артобстрела

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военный прокурор Тоцкого гарнизона выступал в Демском райсуде Уфы в защиту прав и законных интересов госпожи Низамовой. Ее муж проходил службу в части, дислоцированной в селе Тоцкое Второе (Оренбургская область) в должности начальника продовольственной службы тыла. В 2022 году майор-контрактник получил приказ и «в составе своего подразделения убыл на территорию Украины для участия в специальной военной операции».

Надзорное ведомство установило, что военнослужащий погиб 6 марта, после того как противник произвел артиллерийский обстрел позиций. Тело майора было передано в полевой морг, после чего отправлено на территорию России. Однако грузовик «КамАЗ», который перевозил останки погибших, также попал под артобстрел и был уничтожен. Данные обстоятельства подтверждаются выписками из приказов командира войсковой части, где служил погибший, объяснениями капитана, старшего лейтенанта, прапорщика, младшего сержанта, капитана, старшего лейтенанта и старшего радиотелефониста, говорится в материалах дела.

Начальник филиала ФГКУ «111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны РФ доложил, что труп супруга Натальи Низамовой в медицинское учреждение не поступал и не исследовался.

Начальник управления отдела ЗАГС администрации Тоцкого района сообщил родственникам военнослужащего, что свидетельство о регистрации смерти не может быть выдано «ввиду непредоставления медицинского свидетельства о смерти».

Подтверждение факта смерти было необходимо для исключения погибшего майора из списков личного состава части, а также «для реализации его супругой и иными родственниками социальных прав и гарантий», для вступления в наследство, отмечается в деле.

Согласно указу президента Владимира Путина, в случае гибели участника спецоперации его семья получает единовременную выплату в размере 5 млн руб. из федерального бюджета. В Башкирии действуют региональные единовременные выплаты семьям погибших военнослужащих в размере 2 млн руб.

За получением господдержки члены семьи имеют право обратиться в течение трех лет с момента гибели участника спецоперации, говорится в указе главы Башкирии Радия Хабирова.

Суд пришел к выводу, что гибель военнослужащего в ходе выполнения боевой задачи на Украине подтверждена материалами дела.

Отметим, по данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, в районных судах республики за 11 месяцев текущего года рассмотрено 115 дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Однако установить, сколько из этих дел касается погибших в ходе специальной военной операции, невозможно, поскольку тексты судебных актов, вынесенных по таким делам, как правило, не подлежат размещению в интернете, а статистика не ведется, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе.

Адвокат Роман Петров прогнозирует, что количество подобных дел в будущем возрастет из-за необходимости подтверждения факта гибели военнослужащих в зоне проведения российской спецоперации на Украине для того, чтобы их родственники могли получить выплаты, положенные по законодательству: «Ранее рассматривались аналогичные дела, доверители просили признать погибших родственников участниками антитеррористической операции в ходе второй чеченской кампании. Однако, как правило, такие дела рассматривают гарнизонные суды».

Карина Мамаева, Влада Шипилова