Игрокам белгородского ФК «Салют» могут выплатить долги по зарплате до конца года

Трехмесячную задолженность по зарплате перед игроками футбольного клуба «Салют» (Белгород) выплатят до конца года. Об этом в ходе вечернего прямого эфира заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Тут есть проблемы. Раньше все выплачивалось за счет внебюджетных источников, но в течение года появились новые затраты — увеличение стоимости поездок, затрат на содержание клуба,— поэтому возникли такой разрыв. Сейчас мы согласовываем с прокуратурой порядок выплат. Деньги есть, но мы не можем нарушить закон. Мы взяли на себя многие затраты, надеюсь, футболисты это видят»,— ответил господин Гладков на вопрос местной жительницы.

Сейчас «Салют» — единственный профессиональный футбольный клуб Белгородской области. Он выступает в первенстве второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

Почему региональные власти решили забрать в областную собственность стадион «Салют» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин