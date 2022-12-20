Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игрокам белгородского ФК «Салют» могут выплатить долги по зарплате до конца года

Трехмесячную задолженность по зарплате перед игроками футбольного клуба «Салют» (Белгород) выплатят до конца года. Об этом в ходе вечернего прямого эфира заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Тут есть проблемы. Раньше все выплачивалось за счет внебюджетных источников, но в течение года появились новые затраты — увеличение стоимости поездок, затрат на содержание клуба,— поэтому возникли такой разрыв. Сейчас мы согласовываем с прокуратурой порядок выплат. Деньги есть, но мы не можем нарушить закон. Мы взяли на себя многие затраты, надеюсь, футболисты это видят»,— ответил господин Гладков на вопрос местной жительницы.

Сейчас «Салют» — единственный профессиональный футбольный клуб Белгородской области. Он выступает в первенстве второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

Почему региональные власти решили забрать в областную собственность стадион «Салют» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...