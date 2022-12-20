Петербуржцы потратят на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад

Траты на празднование Нового года для большинства жителей Санкт-Петербурга в этом году вырастут на 20-50%. Встречать год кролика многие респонденты планируют дома в одиночестве, однако подарков планируют дарить примерно столько же, как и в прошлом году, следует из исследования Ozon.

Большинство петербуржцев уверены, что потратят на празднование Нового года больше денег, чем год назад. Более четверти опрошенных (29%) полагают, что их расходы увеличатся на 30%, а у 20% респондентов — вполовину. Среди петербуржцев увеличилось число людей, которые собираются делать презенты двум-трем знакомым: год назад таких было 25%, сейчас — 36%.

В прошлом году жители Санкт-Петербурга предпочитали проводить праздники в больших компаниях. Так поступала половина опрошенных, 34% в новогоднюю ночь принимали гостей у себя дома, а 18% отправлялись в ресторан или клуб. Сейчас 6% вообще не планируют как-либо праздновать.

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