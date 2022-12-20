Мусорно и сложно

Спор прокуратуры и регионального оператора ТКО о возврате в бюджет субсидии в размере 439 млн руб. за 2020 год вышел на новый этап. Осенью Дзержинский райсуд отказал надзорного органу в удовлетворении требований, теперь апелляционное представление истца рассмотрит Пермский краевой суд. Прокуратура настаивает, что фактически АО «Пермский региональный оператор ТКО» получало субсидии для покрытия кассового разрыва, что не соответствует бюджетному законодательству. При этом ответчик получил в 2020 году доход, поэтому должен вернуть часть субсидии. Представители регионального оператора и министерства ЖКХ полагают, что прокуратура использовала при расчетах неверную методику, и считают решение первой инстанции законным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В среду Пермский краевой суд начнет рассматривать апелляционное представление Пермской природоохранной прокуратуры в рамках спора надзорного органа с коммунальным оператором — АО «Пермский региональный оператор ТКО» (ПРО ТКО). Напомним, прокуратура требует от регионального оператора вернуть более 439 млн руб. средств субсидии, полученной из краевого бюджета в 2020 году в качестве компенсации недополученных доходов. За указанный период АО, по данным надзорного органа, получило субсидий из бюджета края на общую сумму более 1,61 млрд руб. При этом выручка предприятия от реализации услуг по обращению с отходами превысила 2,466 млрд руб., а затраты — 3,637 млрд руб. С учетом того, что сумма дохода регионального оператора превысила расходы, прокуратура предложила вернуть разницу этих сумм.

ПРО ТКО и министерство ЖКХ по Пермскому краю, привлеченное в качестве третьего лица, с доводами прокуратуры не согласились. В отзывах оператор и министерство отмечали, что субсидии передавались АО на основании трех постановлений правительства Пермского края. При этом на компенсацию недополученных доходов оператор получил лишь часть средств в размере чуть больше 693 млн руб. Остальные средства предоставлялись предприятию на другие цели и были потрачены с учетом их назначения. Кроме того, деньги, перечисленные из бюджета, как считает истец, не должны учитываться в качестве дохода, из которого рассчитывается прибыль. Как указал ответчик, по итогам 2020 года предприятие получило чистую прибыль в размере чуть больше 558 млн руб., из которых более 490 млн руб. составляет дебиторская задолженность. Поэтому фактически денежных средств у АО нет.

АО «Пермский региональный оператор ТКО» было образовано летом путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. «Теплоэнерго» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.

Осенью этого года Дзержинский районный суд в удовлетворении требований отказал. Он согласился с версией ответчиков, что прокуратура применила неверный механизм расчетов. Как указано в решении, правильный их порядок не предусматривает сложение доходов регионального оператора со всем объемом субсидий на общую сумму 1,036 млрд руб. В решении указывается также, что дебиторская задолженность не может учитываться в качестве дохода ответчика за 2020 год, поскольку ее взыскание предполагается только в будущем.

Прокуратура с этим решением не согласилась и внесла на решение первой инстанции апелляционное представление. По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган считает, что все полученные предприятием субсидии должны учитываться как внереализационные доходы. В подтверждение этого довода прокуратура ссылается на позицию ФНС и нормы налогового кодекса. Истец убежден, что фактически субсидиями компенсировался не недополученный доход, а закрывался кассовый разрыв регионального оператора. Согласно Бюджетному кодексу, на такие цели субсидия предоставляться не может. Кроме того, размер необходимых средств фактически определяет сам ПРО ТКО, а не органы тарифного регулирования. «Более того, в документах, которыми регулируется предоставление субсидий, вообще не расшифровывается термин “недополученные доходы”»,— говорит источник, знакомый с позицией прокуратуры.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона «Ъ-Прикамье» пояснили, что не согласны с позицией надзорного органа. Там полагают, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение.

Дмитрий Астахов