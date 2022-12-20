Гендиректор Соликамского магниевого завода снова отправлен в СИЗО

Свердловский районный суд Перми изменил меру пресечения гендиректору АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артуру Уртаеву. Как сообщает «РБК-Пермь», так как господин Уртаев нарушал условия домашнего ареста в виде запрета на телефонные переговоры с кем-либо, кроме следователя, адвоката и сотрудников экстренных служб, он был взят под стражу в зале заседаний и снова отправлен в СИЗО до 7 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено следственными органами МВД 7 июня 2022 года. По версии силовиков, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом, однако на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору. В итоге господин Уртаев сначала был отправлен судом в СИЗО, а затем под домашний арест. Господин Пестриков скрылся и сейчас находится в международном розыске. По делу проводится экономическая и оценочная экспертиза.