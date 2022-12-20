Годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 12,3% в ноябре

Северо-Западное управление Центробанка РФ предоставило отчет о динамике цен на продовольствие в Санкт-Петербурге. Стоимость продуктов за последний месяц выросла на 8,9%, в то время как в октябре этот показатель составлял 9,9%.

Как следует из отчета, в ноябре медленнее росли цены на молоко, творог, сыры, сливочное масло, некоторые виды колбас. Подешевели при этом свинина и куриные яйца. Годовая инфляция в городе замедлилась до 12,3% после 12,6% в октябре. В сообщении отмечается, что значительнее, чем по итогам середине осени подорожали туристические поездки за границу.

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