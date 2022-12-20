В Красноармейском районе построили фельдшерско-акушерский пункт за 12 млн рублей

В хуторе Крикуна открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный за 12 млн руб. Учреждение стало самым большим ФАПом в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новое медучреждение построили по нацпроекту «Здравоохранение». В модульном здании оборудовали рабочие места для персонала с доступом к интернету, а также процедурный и женский смотровой кабинеты с современным оборудованием.

«Его появления местные жители ждали давно. Ранее они получали медпомощь в старом здании, которое нуждалось в ремонте. В новый фельдшерско-акушерский пункт за помощью смогут обращаться жители четырех хуторов. Это около 1600 взрослых и 400 детей»,— отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В этом году на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов. В Красноармейском районе за последние три года открыли три ФАПа. Также планируется установить новое медучреждение в поселке Краснодарском.

Татьяна Ручкина

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