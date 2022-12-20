Треть жителей Краснодара увеличат траты на Новый год на 30%

В этом году 38% жителей Краснодара планируют увеличить траты на Новый год в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. 12% считают, что их расходы вырастут на 10–20%, а каждый пятый — на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Ozon.

В прошлом году траты 41% респондентов на праздничное застолье, подарки, поездки и прочее составляли 30–50 тыс. руб. В этом году краснодарцы планируют дарить примерно столько же презентов, как и в прошлом году. 22% респондентов никому не собираются дарить подарков, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Двум-трем близким людям дарить подарки будут 29% жителей Краснодара, четырем-пяти — 32%. Только самому близкому человеку подарок подарят 9% жителей города.

В обычные магазины за подарками ходят только 32% респондентов. Четверть жителей столицы Кубани покупают презенты на маркетплейсах и 41% — в онлайн-магазинах. 19% краснодарцев покупают подарки в ноябре, в сезон больших распродаж, 35% — в декабре и столько же — за пару дней до праздника.

Также жители Краснодара тратят деньги на елочные игрушки и новогодние украшения для дома. В декабре на Ozon продажи искусственных елок выросли на 33% год к году, елочных игрушек и электрических гирлянд — более чем на 50%. Елочные игрушки ежегодно полностью или частично обновляет каждый пятый краснодарец (19%), 41% также покупают новогодние украшения для дома. Больше всего в конце декабря жители города покупают гирлянды на окна, дождик для фотозон, золотые банты, декоративные шишки и разноцветные флажки на елку.

У многих в этом году изменились предпочтения по формату празднования. В прошлом году 41% опрошенных отмечали Новый год в большой компании у себя дома и 3% — отправлялись в гости или к родственникам. Теперь варианты на даче с компанией или в гостях у друзей рассматривают мало респондентов, а в ресторан или клуб не пойдет практически никто. В одиночестве ранее отмечали только четверть респондентов. В этом же году тех, кто будет праздновать дома один или в самом узком кругу, уже 35%.

Татьяна Ручкина

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