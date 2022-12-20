Три компании получили статус резидентов ОЭЗ «Липецк»

Трем инвесторам вручены свидетельства резидентов особой экономической зоны «Липецк». Об этом сообщили в ОЭЗ по итогам заседания регионального совета по улучшению инвестиционного климата.

ООО «Арлан-машины» (входит в ГК «Лилиани») планирует наладить производство сельхозтехники на грязинской площадке. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд руб., планируется создание 111 рабочих мест.

«Агротек-Промцентр» хочет построить на елецкой площадке семенной завод — также за 1,3 млрд руб. На нем может быть создано 16 рабочих мест.

Структура ГК «Шанс» «Проф Хим Логистика» намерена возвести на елецком участке логистический комплекс со специализированными помещениями для хранения семян и химических средств, которые используют в сельском хозяйстве, за 2 млрд руб. Проект предполагает строительство складских помещений общей площадью 60 тыс. кв. м: по оценке региональных властей, это составит 30% от общего объема подобных складов сельхозназначения в Липецкой области.

О смене руководства ОЭЗ «Липецк» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин