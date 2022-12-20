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В Самаре всем главам районов объявили предостережения из-за некачественного содержания дорог

В Самаре прокуратура объявила предостережения всем главам внутригородских районов и руководителям управляющих организаций из-за неудовлетворительного зимнего содержания дорог. Такое решение принято после прокурорских проверок 19 декабря, сообщает надзорный орган.

«Прокуратурой города Самары систематически указывается органам местного самоуправления на неудовлетворительное зимнее содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий. Работниками прокуратуры города с привлечением прокуроров районов организованы проверки по фактам ненадлежащего содержания улично-дорожной сети Самары, включая дороги местного значения, внутриквартальные проезды, придомовые территории»,– говорится в сообщении.

В начале недели в Самарской области в связи со сложными погодными условиями приостановили межмуниципальные и межрегиональные пассажироперевозки. Ограничение движения автотранспорта будет действовать до момента улучшения погодных условий.

Ани Айвазян

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