В Петербурге возродили известный бренд общепита из нулевых «Чайная ложка»

На Гороховой улице в Санкт-Петербурге вновь открылась блинная «Чайная лодка». Бренд успешно работал в середине нулевых и сейчас перезапускается, чтобы составить конкуренцию лидеру – сети блинных «Теремок», пишет «РБК-Петербург».

Права на торговую марка «Чайная ложка» получил основатель и гендиректор кофеен «Чайникофф» Михаил Гусейнов. В беседе с журналистами он рассказал, что в 2023 году планирует открыть 23-30 заведений. На пике у сети было 55 кафе в Петербурге и Ленобласти. Собственные инвестиции в открытие блинной на Гороховой господин Гусейнов оценил в 3 млн руб. Площадь кафе составляет 125 кв. м., оно рассчитано на 45 посетителей.

«Чайная ложка» планирует сделать ставку на доступные цены. Блины будут стоить дешевле, чем в «Теремке», а средний чек составит 250-300 руб.

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