Госдума в первом чтении приняла поправки о штрафах до 1 млн руб. за карты, оспаривающие целостность России

Госдума в первом чтении приняла поправки о штрафах до 1 млн руб. за демонстрацию карт, которые изображают части России в составе других государств. Кроме того, такие карты будут считаться экстремистскими материалами.

Поправки предлагают внести изменения в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 20.29 КоАП «Производство и распространение экстремистских материалов». За демонстрацию таких карт будут штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арестовывать на срок до 15 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время стали чаще публиковаться материалы, на которых части России (Крым или Южные Курилы) изображены в составе других государств. Авторы инициативы полагают, что таким образом «пропаганда из-за рубежа» хочет сформировать у российской и мировой общественности «искаженные представления о государственной границе России».

Как пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, карты, изданные ранее и отражающие «те или иные исторические периоды», под действие закона попадать не будут.

Анастасия Ларина