В Ставропольском крае эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 39,4%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ставропольском крае растет — эпидемиологический порог превышен на 39%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за последнюю неделю в медучреждения обратились 26319 ставропольцев. Показатель заболеваемости составил 95,1 на 10 тыс. населения. Прирост по числу заболевших относительно прошлой недели — 44,3%.

Рост наблюдается во всех возрастных группах, но наиболее интенсивный — у детей школьного возраста 7-14 лет. Прирост в этой группе составил 54,9%. Среди взрослых наблюдается прирост в 49,4%, эпидпорог превышен на 34,6%.

Отмечается, что среди диагнозов преобладает свиной грипп, есть единичные случаи вируса гриппа В, в также не гриппозные вирусы (риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы).

Анастасия Назарова