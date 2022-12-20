Правила размещения вывесок утвердили еще для двух улиц в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественные концепции улицы Октябрьской и проспекта Ленина на участке от улицы Комарова до Восточного проезда. Правила касаются размещения наружной рекламы и вывесок. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Цветовая палитра для баннеров на улице Октябрьской включает несколько оттенков бежевого и серого, для проспекта Ленина набор цветов шире, он включает оттенки зеленого, красного, синего и желтого. Надписи должны быть сделаны одним шрифтом Inter Bold, декоративные шрифты и имитирующие каллиграфию запрещены. Схема размещения вывесок утверждена отдельно для каждого здания.

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Анастасия Еремина