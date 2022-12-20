Банк России: годовая инфляция в Ярославской области в ноябре снизилась до 11,9%

По сообщению ярославского отделения Банка России годовая инфляция в регионе продолжает снижаться и составила в ноябре 11,92%, впервые за последние полгода став ниже, чем в ЦФО и России в целом — 12,5% и 12% соответственно.

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На замедление темпов инфляции в регионе оказали влияние расширение предложения продовольственных товаров, снижение спроса на отдельные виды непродовольственной продукции, сокращение издержек производителей.

Ограничение экспорта сои и соевого шрота, а также предоставление льготных кредитов на закупку кормовой базы, позволили сократить издержки животноводов на корма и увеличить объемы производства. За счет этого снизились в годовом выражении цены на мясо свинины и птицы, а также увеличилось предложение сырого молока и молочной продукции. Хороший урожай зерновых отразился на стоимости макаронных изделий и гречневой крупы.

Продолжающееся снижение спроса привело к замедлению годового роста цен на легковые автомобили, топливо и автомобильные шины.

На фоне экспортных ограничений, слабой потребительской активности населения и расширения предложения древесины на внутреннем рынке, снизились годовые темпы прироста цен на пиломатериалы и мебель.

Показав рост в октябре, годовой темп прироста цен на услуги в регионе в ноябре снизился до 9,07%. Снижение спроса на легковые автомобили привело к снижению спроса на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в результате чего замедлился рост цен на услуги автосервисов. А рост числа маршрутов и рейсов на зарубежные направления способствовало уменьшению годового темпа прироста цен на услуги зарубежного туризма.

В целом по России годовая инфляция продолжила замедление и составила 11,98%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, снизится до 5–7%% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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