Мошенники идут параллельно с импортом

Поставщики стали чаще обманывать бизнес, прикрываясь параллельным импортом. Об этом говорят подсчеты компании Tender.Pro. По данным аналитиков, в этом году случаев недобросовестного поведения стало в полтора раза больше. Чаще всего такие фирмы выдают себя за производителей или дилеров и предлагают товары худшего качества или контрафакт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты также предупреждают, что злоумышленники часто используют фирменный стиль реальных поставщиков, открывают фирмы-однодневки или покупают готовые юрлица. “Ъ FM” спросил российских предпринимателей, как избежать обмана:

Руководитель департамента продуктового менеджмента ГК X-Com Дмитрий Петров: «В мутной воде всегда появляются люди, которые либо не умеют это делать, либо специально идут на нарушение закона. Нужно проверять контрагента, знать репутацию компании на рынке, чем она занималась раньше, убедиться, что это не фирма-однодневка, что у нее есть офис, склад и сотрудники. Но риски всегда остаются. Работая с такими юрлицами, не следует начинать с каких-то крупных контрактов. Если рисковать, то небольшими деньгами». Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб: «Сарафанное радио всегда работает, рекомендации от тех же поставщиков, коллег из других регионов. В любой стране мы можем попросить отзывы от импортеров компании, узнать, что они могут посоветовать, какие продукты. Кроме того, нельзя бросаться на первое предложение, которое показалось интересным». Генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова: «Наверное, живое общение перед заключением сделки очень важно. У нас проходит очень серьезная проверка компаний перед тем, как мы вступаем в отношения. Проверяются документы, какие-то черные страницы в истории организации, пиар, отношения с поставщиками. Мы следим за тем, чтобы под нашим брендом не производилась контрафактная продукция или чтобы наши модели не отшивались для конкурентов. Обычно проверка длится месяца полтора, прежде чем начнется работа с фабрикой».

На фоне боевых действий на Украине и легализации параллельного импорта в Россию чаще пытаются ввезти контрафактную продукцию. Это признают в Федеральной таможенной службе, отмечая, что за год с нарушителей было взыскано почти 80 млрд руб., в полтора раза больше, чем в 2021-м.

Защищать свои права и судиться с недобросовестным поставщиком сейчас тоже сложнее, подчеркнул партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Мы вернулись в ситуацию неорганизованного рынка примерно 20-летней давности. Сильно усложняются вопросы репутации, добросовестности, стабильности оборота и возможности взыскания.

Но мы так уже жили, так что следует просто тщательнее составлять контракты, договариваться о штрафных санкциях, об обеспечении поставок залогами, поручительствами, банковскими гарантиями.

Это путь, который опять придется пройти, и через какое-то время в части взаимного исполнения обязательств ситуация должна улучшиться. Сейчас для бизнесменов акцент больше смещается к юридической составляющей, предварительной проверке, проработке ситуации и выбору партнеров».

По подсчетам Tender.Pro, с обманом поставщиков чаще всего сталкивался бизнес из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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Илья Сизов