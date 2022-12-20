Гособвинение запросило пожизненный срок для рыбинского маньяка

Гособвинитель Петр Федоренко в ходе прений в Ярославском областном суде по уголовному делу об изнасиловании и убийстве двух школьниц запросил пожизненный срок для жителя Рыбинска Виталия Молчанова, которого СМИ прозвали рыбинским маньяком. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Рыбинска Виталий Молчанов, известный как рыбинский маньяк

Фото: СК РФ Житель Рыбинска Виталий Молчанов, известный как рыбинский маньяк

Фото: СК РФ

Уголовное дело в отношении Виталия Молчанова рассматривается в закрытом режиме. Свою вину он полностью признал. Маньяку инкриминируются ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 131 (покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п.п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) УК РФ.

Виталий Молчанов, по данным следствия, убил и изнасиловал 8-летнюю и 13-летнюю дочерей своей сожительницы 15 сентября 2020 года. Их тела обнаружила мать, когда вернулась с работы. Спустя несколько дней полицейские задержали маньяка. В ходе следствия он прошел несколько экспертиз, и изначально Главное следственное управление Следственного комитета России просило направить его на принудительное лечение. Однако после очередной экспертизы, признавшей Виталия Молчанова вменяемым, Ярославский областной суд в апреле текущего года вернул уголовное дело генпрокурору РФ Игорю Краснову для составления обвинительного заключения.

В октябре Виталию Молчанову было предъявлено обвинение, после чего уголовное дело в отношении него вновь поступило в суд, но уже для рассмотрения по существу.

Александр Тихонов, Ярославль