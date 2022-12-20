33 боевика талибов Пакистана убиты в ходе освобождения заложников

Силы безопасности Пакистана убили всех 33 боевиков радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП; запрещена в РФ), захвативших Управление по борьбе с терроризмом 18 декабря, где были взяты в заложники сотрудники служб безопасности страны. Об этом сообщил министр обороны страны Хаваджа Асиф, его слова передает Reuters. Заложники освобождены, в ходе операции по их спасению погибли два сотрудника спецназа Пакистана.

По словам источников Reuters, в заложниках были шесть сотрудников службы безопасности и еще несколько граждан. От 10 до 15 военнослужащих оказались ранены в результате освобождения заложников, сообщил Хаваджа Асиф, передает AFP.

18 декабря боевики группировки ТТП захватили контртеррористический центр на северо-западе Пакистана. Боевики требовали предоставить беспрепятственный выезд в район Северный Вазиристан на границе с Афганистаном в обмен на освобождение заложников. Власти отказались от выполнения требований группировки.

28 ноября ТТП отменила соглашение о прекращении огня, подписанное с правительством Пакистана, и приказала своим боевикам организовывать террористические атаки по всей стране. Это произошло из-за безрезультатных переговоров о мире с правительством.

«Техрик-и-Талибан Пакистан» — это объединение нескольких пакистанских группировок, которые стремятся к установлению шариата в Пакистане. Впервые соглашение о временном прекращении огня группировка подписала 10 ноября 2021 года при содействии талибов («Талибан» запрещен в РФ как террористическая организация), захвативших Афганистан в августе 2021 года.

Лусине Баласян