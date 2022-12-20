В Кущевском районе Кубани «Агрокомплекс» построит мегаферму на 2,8 тыс. голов КРС

АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. Ткачева» планирует построить в Кущевском районе Краснодарского края молочно-товарную ферму на 2,8 тыс. голов, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на главу муниципалитета Илью Гузева. Вложения в проект составят 2,5 млрд руб.

По данным господина Гузева, к новой производственной площадке уже проложены коммуникации, в ближайшее время начнется первый этап строительства. Работы по созданию мегафермы продлятся три года, на новом производстве будет более ста рабочих мест, пояснил глава Кущевского района.

АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. Ткачева» контролируется семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева. Земельный банк холдинга оценивают в 1,1 млн га. «Агрокомплекс» занимает второе место в РФ по производству молока, четвертое – по производству мяса, пятое – по производству сахара. В 2021 году выручка АО составила 71,81 млрд руб., чистая прибыль – 8,6 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар