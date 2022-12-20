В Волгограде смонтировали 53 «умных» светофора

В этом году в Волгоградской области количество «умных» светофоров увеличилось до 270. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные комитета информационных технологий.

В областном центре смонтировано 53 новых устройства, 31 объект находится в Волжском. «Умные» светофорные комплексы работают с детекторами транспорта или видеокамерами, которые в режиме реального времени оценивают загруженность перекрестков и передают эту информацию на центральный сервер управления. Это позволяет прогнозировать транспортную ситуацию на 15-30 минут вперед, а при возникновении ДТП на перекрестках – корректировать план.

Марина Ковалева