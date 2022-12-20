Кубань вошла в число пилотных регионов для запуска информационной системы «Правовая помощь»

Краснодарский край вошел в список регионов, где в экспериментальном режиме начинает работать информационная система «Правовая помощь». Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Всего система заработала в десяти регионах РФ. Помимо Кубани к ней подключили Татарстан, Кемеровскую, Иркутскую, Курскую, Московскую, Ростовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Ульяновскую области. Система станет единой цифровой платформой для качественного и своевременного оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения. Ее разработкой занимались специалисты Минюста, МВД, Минцифры, а также органов исполнительной власти регионов.

«Целью указанной системы является значительное увеличение количества граждан, реализующих свое право на получение гарантированной квалифицированной бесплатной юридической помощи»,— отметил замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.

Одним из основных компонентов платформы станет Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи «ВПРАВЕ.РФ», работающий во взаимодействии с «Госуслугами» и другими информационными системами. В 2023 году создание системы «Правовая помощь» планируют закрепить законодательно и распространить ее работу на все регионы страны.

Татьяна Ручкина

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