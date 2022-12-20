43% опрошенных уральских строителей заявили о высоком уровне административных барьеров

43% опрошенных уральских строителей и проектировщиков заявили, что в 2022 году был высокий уровень административных барьеров, связанных с пересчетом стоимости контрактов в связи с ростом стоимости стройматериалов, отсутствием «единой политики властей» в отношении перепланировки помещений. Об этом говорится в исследовании СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». Отмечается, что участие в опросе приняли более 2 тыс. участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации СРО, более 57% участников опроса отметили увеличение спроса на бюджетное строительство и проектирование социальных объектов, а также на госзаказы. При этом в целом большинство подрядчиков отмечают, что 2022 год принес меньше новых заказов, соответственно, у компаний сократилась прибыль. Участники рынка связывают уменьшение спроса с санкциями и переориентацией на аналоги импортных материалов. Кроме того, представители отрасли столкнулись с такими проблемами, как нарушение логистики и сроков поставок. Также на рынке отмечают, что уровень цен на оставшиеся зарубежные позиции был высокий, а отечественные аналоги иностранным комплектующим отсутствовали.

85% респондентов считают, что в связи со специальной военной операцией, в следующем году перспективными будут гособоронзаказы, а также работы, связанные с возведением производственных и складских комплексов для нужд промышленности.

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