Индекс «Оливье» в Ростовской области за год вырос на 11,80%

Стоимость ингредиентов для приготовления салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» с ноября 2021 по ноябрь 2022 года выросла на 11,80% и 6,78% соответственно. Об этом сообщает Ростовстат.

Как уточняет ведомство, итоговая стоимость салата «Оливье» сегодня составляет 454,9 руб., тогда как в прошлом году была ниже — 406,9 руб. Отмечается, что больше всего на динамику повлияли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы — (+)21,98% и 21,99% за год соответственно. Также на 16,63% подорожал майонез, на 14,41% — вареная колбаса. Но некоторые продукты подешевели: куриные яйца на 12,55%, и картофель на 36,13%.

Чуть меньший рост стоимости наблюдается для «Сельди под шубой». В этом году блюдо обойдется в 229,7 руб, против 215,1 руб. в прошлом году. На рост стоимости салата повлияло удорожание ключевого ингредиента — селедка за год прибавила в цене 20,25%. Майонез также подорожал. Зато овощи и яйца, как и в прошлом случае, обойдутся дешевле: морковь — на 22,32%, лук — на 4,49%.

Анастасия Назарова