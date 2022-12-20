Количество бюджетных мест в Пермском медуниверситете вырастет до пятисот

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) увеличит количество бюджетных мест до пятисот. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания в своем телеграм-канале, цитируя выступление зампреда комитета по социальной политике, главного врача клинической больницы Свердловского района Перми Александра Буторина. По словам господина Буторина, цифры приема в ПГМУ растут: в 2021 году было 425 бюджетных мест, в 2022-м — 435. В 2023–2024 годах количество бюджетных мест увеличат до 450 и 500 соответственно.