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обновлено 16:18

Количество бюджетных мест в Пермском медуниверситете вырастет до пятисот

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) увеличит количество бюджетных мест до пятисот. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания в своем телеграм-канале, цитируя выступление зампреда комитета по социальной политике, главного врача клинической больницы Свердловского района Перми Александра Буторина. По словам господина Буторина, цифры приема в ПГМУ растут: в 2021 году было 425 бюджетных мест, в 2022-м — 435. В 2023–2024 годах количество бюджетных мест увеличат до 450 и 500 соответственно.

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