Авиакомпания Utair открывает рейс из Уфы в Алматы

Российская авиакомпания Utair запускает еженедельный рейс из Уфы в Алматы. Программа полетов открывается с 21 декабря. Улететь в Казахстан можно будет по средам на самолетах Boing-737-500, рассчитанного на 126 пассажиров, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа».

Utair — вторая авиакомпания, открывшая рейс из Уфы в Алматы. С августа полеты в этом направлении выполняет также авиакомпания Red Wings на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Utair выполняет пассажирские и грузовые авиарейсы по России и за рубежом. В маршрутную сеть авиакомпании входят более 120 направлений.

Карина Мамаева

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