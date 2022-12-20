Фото 20.12.2022, 20:17 Фото дня: 20 декабря Яркие кадры вторника Рождественская ярмарка в Маниле, чемпионский парад сборной Аргентины и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Манила, Филиппины. Люди катаются на карусели во время рождественской ярмарки Фото: Reuters / Lisa Marie David Буэнос-Айрес, Аргентина. Дети на параде в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу Фото: Reuters / Mariana Nedelcu Сеул, Южная Корея. Посетители океанариума наблюдают за водолазом в костюме Санта-Клауса Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Донецк. Женщина убирает разбитое стекло в больнице, пострадавшей в результате обстрела Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Грин-Бей, США. Матч Национальной футбольной лиги между «Грин-Бей Пэкерс» и «Лос-Анджелес Рэмс» Фото: Morry Gash / AP Следующая фотография 1 / 5 Манила, Филиппины. Люди катаются на карусели во время рождественской ярмарки Фото: Reuters / Lisa Marie David Буэнос-Айрес, Аргентина. Дети на параде в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу Фото: Reuters / Mariana Nedelcu Сеул, Южная Корея. Посетители океанариума наблюдают за водолазом в костюме Санта-Клауса Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Донецк. Женщина убирает разбитое стекло в больнице, пострадавшей в результате обстрела Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Грин-Бей, США. Матч Национальной футбольной лиги между «Грин-Бей Пэкерс» и «Лос-Анджелес Рэмс» Фото: Morry Gash / AP