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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 20 декабря

Яркие кадры вторника

Рождественская ярмарка в Маниле, чемпионский парад сборной Аргентины и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Манила, Филиппины. Люди катаются на карусели во время рождественской ярмарки

Манила, Филиппины. Люди катаются на карусели во время рождественской ярмарки

Фото: Reuters / Lisa Marie David

Буэнос-Айрес, Аргентина. Дети на параде в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу

Буэнос-Айрес, Аргентина. Дети на параде в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу

Фото: Reuters / Mariana Nedelcu

Сеул, Южная Корея. Посетители океанариума наблюдают за водолазом в костюме Санта-Клауса

Сеул, Южная Корея. Посетители океанариума наблюдают за водолазом в костюме Санта-Клауса

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Донецк. Женщина убирает разбитое стекло в больнице, пострадавшей в результате обстрела

Донецк. Женщина убирает разбитое стекло в больнице, пострадавшей в результате обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Грин-Бей, США. Матч Национальной футбольной лиги между «Грин-Бей Пэкерс» и «Лос-Анджелес Рэмс»

Грин-Бей, США. Матч Национальной футбольной лиги между «Грин-Бей Пэкерс» и «Лос-Анджелес Рэмс»

Фото: Morry Gash / AP

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Манила, Филиппины. Люди катаются на карусели во время рождественской ярмарки

Фото: Reuters / Lisa Marie David

Буэнос-Айрес, Аргентина. Дети на параде в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу

Фото: Reuters / Mariana Nedelcu

Сеул, Южная Корея. Посетители океанариума наблюдают за водолазом в костюме Санта-Клауса

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Донецк. Женщина убирает разбитое стекло в больнице, пострадавшей в результате обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Грин-Бей, США. Матч Национальной футбольной лиги между «Грин-Бей Пэкерс» и «Лос-Анджелес Рэмс»

Фото: Morry Gash / AP

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