В ДТП на свердловской трассе погибли четыре человека

На автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110. Еще два пассажира легковушки и водитель «Газели» были госпитализированы в ЦГБ Салда.

Позже в пресс-службе минздрава по Свердловской области сообщили, что количество погибших в ДТП выросло до четырех. Еще двум пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. «Один пациент отпущен на амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась, второй отказался от госпитализации»,— пояснили в региональном минздраве.

По данным ГИБДД, личности участников происшествия устанавливают сотрудники органов внутренних дел. Известно, что водитель ВАЗ — 30-летний житель Краснодарского края. Погибшие пассажиры-женщины не были пристегнуты ремнями безопасности, вследствие чего в момент столкновения вылетели из салона транспортного средства. Водитель «Газели», 35-летний житель Екатеринбурга, перевозил строительные материалы.

Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Диана Сунагатуллина

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