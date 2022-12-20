Краевые власти, РЖД и бизнес будут совместно развивать инфраструктуру в Осенцах

В Перми было заключено четырехстороннее соглашение о развитии транспортной инфраструктуры Осенцовского промышленного узла. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» (СвЖД) Иван Колесников, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» («ЛУКОЙЛ-ПНОС») Сергей Андронов и гендиректор АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь”» Илья Шулькин. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Согласно документу, краевое правительство обеспечит сопровождение процесса реализации инвестиционных проектов на территории промузла. Помимо этого, власти Прикамья также будут содействовать участникам соглашения в решении вопросов о выделении земельных участков под строительство железнодорожного пути необщего пользования нефтеперерабатывающего предприятия и приемо-отправочных путей ОАО «РЖД». В свою очередь, Свердловская железная дорога планирует включить строительство приемо-отправочных путей в районе железнодорожной станции Осенцы в инвестиционную программу холдинга.

По словам Дмитрия Махонина, соглашение — очередной значимый шаг для обеспечения инфраструктуры особой экономической зоны, создание которой летом 2022 года было утверждено постановлением правительства РФ. «Эта площадка будет для нас основной в части развития промышленности: уже сейчас около 20 предприятий заявили о желании инвестировать в производства на территории ОЭЗ. Поэтому серьезно занимаемся развитием логистики, и прежде всего — железнодорожной, в том числе контейнерных перевозок. Это в том числе предусмотрено соглашением. Взаимодействие в рамках подписанного документа означает, что для особой экономической зоны будут обеспечены необходимые мощности для перевалки грузов, что обеспечит дополнительную привлекательность ОЭЗ для будущих резидентов»,— заявил Дмитрий Махонин.

Иван Колесников рассказал, что предприятия промузла развиваются так, что резервы транспортной инфраструктуры уже малы, поэтому необходимо действовать на перспективу — с учетом интересов действующих компаний и инвесторов ОЭЗ. Кроме того, для обеспечения потребностей будущих резидентов потребуется применение контейнерных технологий перевозок с дополнительными поездами, маршрутами и переадресациями этих составов — всего этого мощности станции Осенцы сегодня не позволяют. «Мы определили начало большого проекта, в рамках которого вновь сформируем железнодорожную инфраструктуру “на вырост”, обеспечивающую возможность предприятиям дальше развиваться в ближайшие 15–20 лет»,— пояснил господин Колесников.

В настоящее время в Осенцовском транспортном узле 46 предприятий региона производят погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования. По погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место на сети железных дорог, по общей погрузке — 23 (всего на сети более 2,5 тыс. грузовых станций).