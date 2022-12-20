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Свердловские депутаты увеличили штраф за самовольное нанесение изображений на фасады зданий

Депутаты законодательного собрания Свердловской области проголосовали за увеличение административного штрафа за несанкционированное нанесение рисунков и надписей на фасады сооружений с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Один из авторов законопроекта Тарас Исаков пояснил, что действующий административный штраф является несоразмерным характеру правонарушения, а удаление несанкционированных надписей и рисунков влечет более значительные расходы для собственника сооружения. Впрочем, по мнению первого вице-спикера Аркадия Чернецкого, повышение административного штрафа является незначительным и наказание за несанкционированное нанесение изображений следовало сделать жестче. «Откровенно говоря, наказание неадекватно тем проступкам, которые совершаются. В принципе, 3 тыс. руб. или 5 тыс. руб. большого значения не имеют. Я не очень уверен, что эта мера поможет нам побороть это явление неприглядное»,— заявил он.

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Василий Алексеев

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