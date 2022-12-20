Производство мяса выросло на 42% в Нижегородской области в ноябре

Сельские предприятия Нижегородской области в ноябре произвели 17,7 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, подсчитали в Росстате. Это на 42% больше, чем за тот же месяц 2021 года.

Всего с начала года было получено 132 тыс. т мяса, что соответствует прошлогодним показателям. Половина производства пришлась на мясо птиц, 36% составили свиньи, еще 14% – крупный рогатый скот.

Производство молока в этом году выросло на 4,3%, до 490,4 тыс. т. Яиц получено на 4,4% меньше, чем год назад – 942,3 млн шт.

Анастасия Еремина