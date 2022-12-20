В ноябре годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов России

Годовая инфляция в ноябре в большинстве регионов России замедлилась, следует из аналитических материалов Центробанка. Этому способствовало расширение предложения, снижение издержек производителей продовольствия и слабая потребительская активность, отмечает регулятор.

Согласно данным ЦБ, прирост цен на продовольственные товары оказался ниже по сравнению с показателями октября, поскольку увеличился объем производства мясной и молочной продукции, сократились издержки производства.

Регулятор зафиксировал продолжающееся замедление роста цен на непродовольственные товары длительного пользования. Так, заметны сильные корректировки цен на автомобили. Они снизились на фоне сдержанного потребительского спроса после повышения в конце 2021 — начале 2022 года.

Годовая инфляция цен на услуги также замедлилась, однако цены «сильно разнятся» в зависимости от региона. Регулятор отмечает, что «сильный разброс» зафиксирован в изменении цен на авиабилеты и путевки за рубеж.

В Москве инфляция снизилась с 12,46% в октябре до 11,89%, в Санкт-Петербурге — до 12,34% (с 12,56% в октябре). В Свердловской области темп инфляции составил 11,59% (12,20%), в Новосибирской — 10,79% (11,57% в октябре).

Годовая инфляция в России в ноябре в целом замедлилась до 11,98%. Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году, а к 2024 году составит 4%.

Лусине Баласян