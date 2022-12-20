В Кургане локализовали крупный пожар на складе автоцентра

В Кургане произошел пожар на складе дилерского центра «КамАЗ-центр» по улице Дзержинского. Возгорание на общей площади 350 кв. м удалось локализовать, сообщают в ГУ МЧС региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 13:24. По прибытии было установлено, что огонь охватил двухэтажное складское помещение. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова — №2. В его ликвидации задействовали 53 человека личного состава ГУ МЧС и 15 единиц техники.

В 15:27 возгорание локализовали.