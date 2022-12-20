АСИ: основная часть россиян остаются бездетными или малодетными

В России около 1,9 млн многодетных семей, в которых воспитывается свыше 6,5 млн несовершеннолетних детей, следует из доклада Агентства стратегических инициатив (АСИ), материалы которого приводит «РИА Новости». При этом основная часть жителей страны остаются малодетными или бездетными.

По данным АСИ, в структуре рождаемости в российских семьях преобладает рождение первых детей — 37%. Родить второго ребенка решают 34% семей, третьего — 19%. На долю четвертых приходится 6%, на пятых и последующих детей — 4%.

«С учетом того, что основная часть жителей страны остаются малодетными или бездетными, необходимо сконцентрировать усилия на кратном увеличении именно многодетных семей в России, тиражировании лучших практик их поддержки»,— говорится в докладе.

В частности, эксперты АСИ предлагают объяснять родителям, какие выплаты и федеральные меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, что делается для улучшения их жилищных условий и как решается транспортный вопрос. В материалах доклада подчеркивается необходимость обратить внимание на медицинское и санаторно-курортное обслуживание для многодетных семей, сопровождение женщин во время беременности и родов.

Кроме того, эксперты агентства предлагают закрепить понятие «семейно-демографическая адресность» мер господдержки семьи, распределив их по трем категориям: демографические, компенсационные и социальные.

«То есть меры поддержки не должны предоставлять только исходя из критерия нуждаемости и быть направлены исключительно на преодоление бедности и социального неравенства. Семейно-демографическая адресность — создание условий для того, чтобы семьи, настроенные родить ребенка, смогли это намерение реализовать»,— поясняется в докладе.

В конце ноября депутат Госдумы («Единая Россия») и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что по итогам девяти месяцев нынешнего года, с января по сентябрь, рождаемость в России уменьшилась на 6,5%.

В рамках поддержки семей с детьми с 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексируют на 12,4%. Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тыс. руб., на второго ребенка — 779 тыс. руб.

Как российские власти борются с бездетностью — в материале «Ъ» «За чайлдфри взялись не по-детски».

Милена Костерева