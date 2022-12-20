Петербуржцам не запретят запускать фейерверки в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге не станут вводить запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь. В городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности напомнили, что в законе о тишине предусмотрено исключение для 31 декабря и 1 января, пишет 78.ru.

Между тем комплекс городского хозяйства Москвы попросил жителей столицы не запускать фейерверки и не шуметь в новогоднюю ночь. В столичном МЧС напомнили, что использовать петарды нельзя после 23:00.

Напомним, что в Петербурге вновь не будет новогоднего салюта в ночь на 1 января.

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