К 300-летию Перми запланировано около 200 мероприятий

Экспертный совет по рассмотрению и оценке творческих проектов, приуроченных к празднованию 300-летия основания Перми, рассмотрел событийную линейку юбилея. Как утверждается на сайте 300-летия, заседание совета состоялось вчера, 19 декабря.

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Всего в программе празднования, на сегодняшний день, насчитывается около 200 событий. В качестве флагманских мероприятий обозначены традиционные новогодние события 2022/2023 года, День города 12 июня, церемония вручения Строгановской премии Пермского землячества, международный Дягилевский фестиваль и специальный проект «Дягилев плюс», Пермский марафон, международные кинофестивали «Флаэртиана» и «Лампа».

В Перми запланированы также новые крупные события: большой летний фестиваль под открытым небом, посвященный теме благодарности Перми, и фестиваль науки, технологий и искусства. По информации «Ъ-Прикамье», первый фестиваль носит рабочее название «Белые ночи на Каме» и запланирован на июнь — август. Предполагается, что события в рамках этого фестиваля будут проходить как в центре, так и в других районах Перми.

Фестиваль науки, технологий и искусства будет приурочен к инженерно-промышленному форуму и представит Пермь как город с уникальным пересечением признанной на мировом уровне культуры и передовых технологий.

Перечень флагманов и других мероприятий будет дополняться в течение всего 2023 года. «Мы продолжаем работать с экспертным советом и вместе со специалистами в своей сфере будем создавать кураторские группы по направлениям внутри программы 300-летия. Программа — это гибкая структура, которая будет дополняться в соответствии с актуальной повесткой. Некоторые проекты ждут подтверждения финансирования от грантовых институций, часть инициатив еще только будет заявляться в начале года. Точкой входа в программу остается проектный офис юбилея»,— отметила замруководителя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.