В Челябинской области ожидаются ночные морозы до -33 градусов

Синоптики Челябинской области прогнозируют усиление морозов в ближайшие дни. По ночам температура воздуха может опускаться до -31,-33 градусов Цельсия, сообщает региональный гидрометцентр.

В среднем по области в ночь с 20 на 21 декабря ожидается -21,-26, в низинах до -31 градуса. Завтра днем будет до -11,-16, в низинах до -20. При этом будет дуть западный, северо-западный 3-8 ветер, местами порывы до 13 м/с. В ночь с 21 на 22 декабря будет -23,-28 градусов мороза в среднем по Челябинской области, а в горах и низинах до -33. Днем в четверг ожидается -10,-15 градусов. Уже в пятницу, 23 декабря, снова потеплеет до -3,+2 градусов.