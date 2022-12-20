Госдума одобрила во втором чтении увеличение до 3 млн компенсации пострадавшим на опасных объектах

Максимальный размер страховой выплаты за вред жизни и здоровью из-за аварии на опасном объекте будет увеличен с 2 до 3 млн руб., сообщил Центробанк. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении.

Сами страховые суммы будут увеличены в 1,5 раза и более в зависимости от типа опасного объекта. Страховая сумма по ответственности гидротехнических сооружений вырастет с 6,5 до 9,75 млрд руб., для шахт — с 100 до 250 млн руб., для АЗС — с 10 до 20 млн руб.

«Действующие сейчас размеры выплат не менялись с введения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2012 году»,— отметила пресс-служба ЦБ.

Дарья Эрозбек