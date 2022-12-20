Саратовца будут судить за разбойное нападение со смертельным исходом 16-летней давности

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека в 2006 году. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 10 августа 2006 года обвиняемый, действуя в сговоре с двумя знакомыми, у дома по 3-му Московскому проезду в Саратове совершили разбойное нападение на мужчину. У потерпевшего похитили личные вещи на сумму более 130 тыс. руб. Обвиняемый, которому на тот момент было 23 года, ударил потерпевшего по голове. Злоумышленники скрылись, а их жертву на улице без признаков жизни обнаружил прохожий. Он обратился в правоохранительные органы. Пострадавший мужчина через некоторое время скончался в больнице.

Двое других нападавших ранее были осуждены за разбой, а их соучастник в 2007 году был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в сентябре этого года. Дело направлено в суд.

Марина Ковалева