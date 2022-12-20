Автосалон в Тольятти незаконно использовал товарные знаки АО «АвтоВАЗ»

Автосалон «Стелс Авто» (ООО «Визард») в Тольятти незаконно использовал товарные знаки АО «АвтоВАЗ». Об этом сообщается на официальном сайте УФАС по Самарской области.

По информации ведомства, от автопроизводителя поступило заявление о наличии признаков недобросовестной конкуренции на сайте автосалона. Обозначения были сходными до степени смешения с товарными знаками Lada. При этом АО «АвтоВАЗ» не предоставляло прав на использование данных товарных знаков владельцу этого сайта.

На данный момент интернет-сайт ООО «Визард» заблокирован, поэтому предписание УФАС не выдавалось. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Евгений Чернов