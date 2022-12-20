Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Новороссийске и Сочи

Самой высокооплачиваемой вакансией декабря в Новороссийске стал производитель работ, которому готовы платить 80–120 тыс. руб. Самой высокооплачиваемой вакансией декабря в Сочи стал врач-уролог. Ему готовы платить от 150 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования Superjob.

В Новороссийске на втором месте — главный специалист по бюджетированию. Опытному специалисту предлагают зарплату до 80 тыс. руб. При этом сотрудник должен знать процессы бюджетирования, российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 1С и многое другое.

На третьем месте менеджер по торговле. Рассматривают кандидатов с опытом работы в торговле, опытом подбора и управления линейным персоналом и знанием 1С. Услуги такого специалиста оценивают от 70 тыс. руб.

В Сочи на втором месте водитель автобуса. Опытному специалисту с водительским удостоверением категории D предлагают заработную плату от 80 тыс. руб. При этом сотрудник должен уметь работать с валидатором, следовать расписанию, соблюдать ПДД и иметь карту тахографа СКЗИ.

На третьем месте вакансия коммерческого директора. Рассматривают кандидатов с высшим специальным образованием и опытом работы от пяти лет. Услуги такого специалиста оценивают в 80 тыс. руб.

В топ также вошли вакансии ведущего инженера-проектировщика (80 тыс. руб.), монтажника слаботочных систем (80 тыс. руб.), прораба СМР (60 тыс. руб.) и врача-трансфузиолога (от 55 тыс. руб.).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 18 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram