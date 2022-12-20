В Челябинской области пациентов с тяжелым течением ОРВИ будут тестировать на грипп

В медицинских организациях Челябинской области начнут тестировать на вирус гриппа пациентов с тяжелым течением респираторного заболевания. Сейчас ведется закупка экспресс-тестов и тест-систем, сообщают в министерстве здравоохранения региона.

По словам замминистра здравоохранения Челябинской области Натальи Шеломовой, выявлением возбудителя гриппа в регионе занимается 21 лаборатория, из них четыре находятся в федеральной собственности.

«Кроме того, девять лабораторий – частной формы собственности – имеют возможность проведения лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа. Эти лаборатории также задействованы в проведении исследований на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции», — комментирует Наталья Шеломова.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении тестирования на грипп в больницах и поликлиниках в рамках программы ОМС. Меры ввели в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.