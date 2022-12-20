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Исполнявший роль курьера в мошеннической схеме волгоградец получил 4,5 года колонии

В Волгограде вынесли приговор 41-летнему местному жителю, который обвинялся в 13 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает облпрокуратура.

Установлено, что фигурант в мае этого года через интернет вступил в состав организованной преступной группы, участники которой специализировались на телефонных мошенничествах. Сообщники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали потерпевших в том, что якобы их родственник стал виновником ДТП и просили передать денежные средства за освобождение от уголовной ответственности и на лечение пострадавших.

Фигурант исполнял роль курьера: он забирал деньги у пострадавших, оставлял себе 10%, а остальное перечислял сообщникам.

Всего с мая по июнь подсудимый в составе ОПГ похитил у 13 потерпевших 6,2 млн руб.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.

Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Удовлетворены 13 исков прокуратуры Волгограда в интересах потерпевших о взыскании с мужчины причиненного материального ущерба.

Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Марина Ковалева

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