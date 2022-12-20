Главгосэкспертиза одобрила проект создания в ТРЦ «Горизонт» в Краснодаре досугового центра

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту капитального ремонта нового досугового центра, который будет расположен в ТРЦ «Горизонт» в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ТРЦ под новый досуговый центр выделят 1,6 тыс. кв. м на 4-м и 5-м этажах. Там разместят два кинозала вместимостью около 100 посадочных мест каждый, а также киноконцертный зал, где будут проводить различные мероприятия и киношколу для обучения детей созданию фильмов. Теперь по поручению мэра Краснодара Евгения Наумова определят источник финансирования для проведения работ.

По его словам, в Краснодаре не хватает учреждений дополнительного образования и центров досуга для детей. Поэтому те помещения, которые могли бы подойти для организации таких пространств, нужно приводить в порядок. Для этого планируется использовать возможности городских, краевых и федеральных программ.

«У нас очередь в детские школы искусств и художественные школы — как конкурс в престижные московские вузы! Нужно срочно решать эти вопросы, чтобы мы могли предложить детям, где и чем им заниматься»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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