Экс-замдиректора петербургского ПНИ осудили на 12 лет за превышение полномочий и взятки

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему заместителю директора СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №9» Дмитрию Могилевскому, обвиненному во взяточничестве и превышении должностных полномочий, повлекших смерть человека. Вместе с 12 годами колонии строгого режима суд назначил ему штраф в 31 млн рублей.

Как установил суд, в период с 2016 по 2017 годы Могилевский получил за содействие взятку в 6 млн рублей от ресторана, поставляющего питание в ПНИ. В 2019 году он получил также 370 тыс. рублей, контролируя исполнение контракта по стрижке подопечных учреждения, при этом фактически работы проводили сами сотрудники ПНИ.

«Также с 18 по 25 октября 2019 года Могилевский запрещал госпитализировать проживающего в интернате получателя социальных услуг, у которого развились пролежни, в специализированное медицинское учреждение, до тех пор, пока сотрудниками учреждения не будет приведена в надлежащий вид медицинская документация. Мужчина скончался в силу совокупности имеющихся заболеваний в районной больнице 4 декабря 2019 года»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красносельского района, поддержавшей обвинение.

Помимо заключения и штрафа судья запретил Могилевскому работать в сфере медицины на 7 лет. Также судом сохранен арест, наложенный на имущество подсудимого.

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