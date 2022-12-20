Уклониста от альтернативной гражданской службы в Липецкой области приговорили к обязательным работам

Грязинский райсуд Липецкой области приговорил к 300 часам обязательных работ и штрафу в 25 тыс. руб. местного призывника 1999 года рождения. Он признан виновным в уклонении от альтернативной гражданской службы (ч. 2 ст. 328 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Имя осужденного не раскрывается. Он должен был выполнять обязанности подсобного рабочего в Липецкой областной психоневрологической больнице, но на работу не вышел. Ранее ему уже выносили приговор за аналогичное преступление, но призывник так и не начал проходить альтернативную гражданскую службу.

Владимир Зоркий

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