«Атомстройкомплекс» реконструирует «Дом и больницу доктора Сяно» в центре Екатеринбурга

Уральская компания «Атомстройкомплекс» планирует заняться реконструкцией памятника архитектуры в центре Екатеринбурга. Речь идет о «Доме и больнице доктора Сяно» (рубеж XIX–XX веков) на углу улиц Карла Либкнехта и Малышева. Об этом заявил глава компании Валерий Ананьев. Напомним, что помещения в этом объекте планируют передать под размещение Международного Демидовского фонда, который возглавляет первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Здесь все переплетается: история, преемственность и сохранение памятников. Это знаковый и важный для города объект, Демидовский фонд позволяет продолжить давние традиции по стимулированию научных технических разработок. И назначение объекта уникальное, и сам дом очень интересный. Мы с большим удовольствием принимаем участие в его реконструкции», — прокомментировал господин Ананьев.

Напомним, что в старинном здании также находится один из первых секс-шопов Екатеринбурга «Казанова 69». Компания не смогла продлить договор аренды помещения в старинном особняке и по решению суда должна освободить объект. Самое здание принадлежит распорядительной дирекции мингосимущества Свердловской области (МУГИСО), которая намерена передать его международному Демидовскому фонду.

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