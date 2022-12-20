Бюджет Перми принят во втором чтении

Депутаты Пермской думы приняли проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов во втором чтении. После первого чтения, которое состоялось 15 ноября, на проект в общей сложности поступило 83 поправки, 76 из них были учтены, семь отклонены. Председатель думского комитета по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы по подготовке проекта бюджета Наталья Мельник сообщила, что в результате нескольких рабочих встреч удалось урегулировать большинство спорных вопросов и прийти по каждой поправке к «консолидированному решению».

Согласно утвержденному проекту, доходы бюджета Перми в 2023 году запланированы в объеме 47,7 млрд руб., в 2024-м — 44 млрд руб., в 2025 году — 44,8 млрд руб. Расходы в 2023 году составят 50,2 млрд руб., в 2024 году — 43,5 млрд руб., в 2025-м — 44,2 млрд руб. соответственно.

Долговая политика предусматривает формирование бюджета с плановым дефицитом в размере 2,5 млрд руб. в 2023 году. Затем предполагается перейти на профицитный бюджет в целях погашения муниципального долга. Ожидается, что профицит составит 500 млн руб. в 2024 году и 568 млн руб. в 2025-м.