Нижегородские власти готовят концессию на закупку электробусов

ООО «Нижегородская троллейбусная концессия» выступило с инициативой концессионного соглашения по созданию в Нижнем Новгороде электробусно-троллейбусной сети. Возможность заключить соглашение одобрил совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области, сообщили в правительстве региона.

Концессионер планирует купить электробусы и реконструировать депо для размещения двухконнекторных зарядных станций. Сумма возможных инвестиций не названа, условия соглашения обсуждаются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нижегородская троллейбусная концессия» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Генеральный директор Ирина Ковалева, бенефициар Анна Анучина. Основной вид деятельности – пригородные и городские пассажирские перевозки прочим сухопутным транспортом. Компания связана с нижегородским ООО «Единый оператор пассажирских перевозок» и московскими компаниями, специализирующимися в этой сфере.

Губернатор Глеб Никитин заявил, что электробусы и троллейбусы с увеличенным автономных ходом сделают электротранспорт доступным для жителей микрорайонов, где отсутствует контактная сеть. «Все проекты идут параллельно друг другу: строительство новых станций метро, обновление трамвайной сети, а теперь и закупка новых электробусов и модернизация троллейбусной инфраструктуры. Все это в комплексе значительно увеличит маршрутную сеть уличного электротранспорта», — подчеркнул господин Никитин.

Ранее правительство Нижегородской области и ООО «Экологическое проекты» (управляется Корпорацией развития региона) подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта с капитальными вложениями 50,4 млрд руб. В Нижнем Новгороде переложат 150 км трамвайных путей, появятся 170 новых вагонов, будут отремонтированы 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. В исторической части города построят 39 км совмещенных путей на антивибрационной подушке.

Владимир Зубарев