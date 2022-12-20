Почти пять тысяч самосвалов снега вывезли из Нижнего Новгорода в выходные

Более 75 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода после снегопада в выходные и в начале недели. Это почти 5 тыс. самосвалов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В выходные 17-18 декабря выпало более 30 см снега, это треть месячной нормы, сообщают синоптики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, улицы расчищали 4 тыс. дворников и 600 единиц техники.

Дороги в районах города продолжают обрабатывать противогололедными материалами, рабочие очищают тротуары, лестницы, остановки и обрабатывают подходы к пешеходным переходам. Управляющие организации убирают снег во дворах и наледь с крыш многоэтажек.

Елена Ковалева